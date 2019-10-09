Aydın'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Aydın'ın Didim ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Murat Madırlı (41) yönetimindeki 45 K 9555 plakalı yolcu otobüsü, Akbük Kavşağı'nda Sacit Özerol'un (66) kullandığı 34 TT 9147 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücü ile yanındaki Aynur Özerol (61) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.