Aydın'da otobüs fiyatlarına yeniden düzenleme yapıldı Korona virüs tedbirleri kapsamında yarı kapasiteyle çalışan şehirlerarası otobüslerin bilet fiyatlarındaki ani artış vatandaşların tepkisine yol açmıştı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yarı kapasiteyle çalışan şehirlerarası otobüslerin bilet fiyatlarındaki ani artış vatandaşların tepkisine yol açmıştı. Aydınlı vatandaşların en çok kullandığı Aydın-İzmir hattında bilet fiyatlarının 60 TL'ye kadar yükselmesi sonrasında firmalara şikayetler arttı. Tepkiler sonrasında Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile bilet fiyatlarında yüzde 30 ile 40 oranında indirim yapıldı.

Tavan fiyatlar belli oldu

Ulaştırma Bakanlığının açıklaması sonrasında yurt içi yolcu taşımacılığında uygulanacak tavan fiyatlar da belli oldu. Yapılan düzenleme ile otobüs bilet fiyatlarında 115 km'ye kadar 100 TL olarak uygulanan tavan ücret 70 TL'ye, 550 km'ye kadar 170 TL olarak belirlenen tavan fiyat 120 TL'ye, 1000 km'ye kadar 250 TL olarak uygulanan tavan fiyat 180 TL'ye indirildi. Fiyatların bugün itibariyle uygulanması bekleniyor.

"Yüzde 40 indirimle satılacak"

Aydın'da şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından bilet fiyatlarındaki artış sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde beklenen yoğunluk yaşanmadı. Otobüs firmalarının yarı kapasitede çalışmalarının bilet fiyatlarında artış gösterdiğini ifade eden özel bir firmanın yetkilisi Emre Akıcı; "Aydın-İzmir yol ücreti 20 TL den 50-60 TL'ye iki katından fazla kesilmeye başlanmıştı. Vatandaşlar otobüs kullanmak yerine kendi araçlarıyla seyahat etmeyi tercih ediyorlardı. Yapılan düzenleme ile fiyatların belli olması otobüs terminallerinde hareketlenme olmasını bekliyoruz. Ayrıca aynı aileden olan yolcuların yan yana seyahat etmelerine de izin verildi. Örneğin Aydından İzmir'e gidecek iki kişiden bir kişinin bilet fiyatı yüzde 40 indirimle satışı gerçekleşecek. Çay kahve ikramları yasağı devam ediyor. Sadece kapalı bardakta su verebiliyoruz. Umarım en kısa sürede ülke olarak bu virüsten kurtulur normal hayatımıza devam ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA