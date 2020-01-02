Aydın'da oto dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

02.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:23

Aydın'da çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan lüks araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirip satışa sundukları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı ve hacizli lüks marka araçların, aynı modeldeki ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirilerek satıldığını tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.Ö. ile K.C'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda motor ve şasi numaraları değiştirilen 6 otomobile el konuldu.

Kaynak: AA