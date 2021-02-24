Aydın'da otizmli çocuklar hemsball oynadı
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Aydın'da otizmli çocuklar hemsball oynadı

24.02.2021 18:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:41
Aydın'da otizmli çocuklar hemsball oynadı

Aydın'da başlatılan "Mutlu Çarşamba Projesi" ile her hafta çarşamba günleri spor salonuna gelen otizmli çocuklar, uzman antrenör eşliğinde hemsball oynuyor.

Aydın'da başlatılan "Mutlu Çarşamba Projesi" ile her hafta çarşamba günleri spor salonuna gelen otizmli çocuklar, uzman antrenör eşliğinde hemsball oynuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında Atatürk Spor Salonu'na 14 otizmli çocuk, her çarşamba spor yapıyor.

Çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde hemsball oynadı.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu, gazetecilere, otizmlilerin hemsball sayesinde geliştiklerine şahit olduklarını söyledi.

Engelli bireyleri yaş gruplarına bakılmaksızın spor salonlarına getirdiklerini aktaran Fillikçioğlu, "Pandemi sürecinde maske, mesafe kurallarına da dikkat ederek gençlerin sporla iç içe olması konusunda gayretlerimizi sürdürüyoruz. Otizmli gençlerin, fiziksel ve zihinsel gelişmelerine burada şahit olduk. Bu durum da bizi mutlu ediyor." dedi.

Fillikçioğlu, Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine, çalışanlara ve velilere fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

"Hemsball hayatımıza sihirli değnek gibi dokundu"

Projede yer alan 10 yaşındaki Burak Tuğrul'un annesi Emel Tuğrul da şunları kaydetti:

"Oğlum, ne kalem tutabiliyordu, ne sayı sayabiliyordu. Bu zorlukları hemsball sporuyla aştık. Oğlum bizlere rüyayı, mucizeyi yaşattı. Sayı saymasını bile bilmeyen oğlum, şimdi toplama işlemi bile yapıyor. Okumasını da öğrendi. O kadar büyük yolları katetti ki. Hemsball sol beyni çalıştıran, matematiği gerçekten çalıştıran bir spor dalı. Bizlere bu duyguları yaşamamıza neden olan devletimizden de Allah razı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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