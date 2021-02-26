Aydın'da Otizm Destek Merkezi açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Otizm Destek Merkezi törenle hizmete girdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, törende yaptığı konuşmada, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki merkezin, 25 otizmliye hizmet vereceğini belirtti.

Otizmde erken teşhisin önemli olduğuna dikkati çeken Çerçioğlu, eğitimin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de böylesi sosyal sorumluluk projelerinde devletin ve yerel yönetimlerin yatırımlarının çok önemli olduğunu belirterek Çerçioğlu ve ekibini kutladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışı yapılan merkezi gezdi.

Programa CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız ile CHP'li ilçe belediye başkanları ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun