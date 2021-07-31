Aydın'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Aydın Valiliğince, olası orman yangınlarıyla mücadele kapsamında orman bölgelerine girişler yasaklandı.

Aydın Valiliğince, olası orman yangınlarıyla mücadele kapsamında orman bölgelerine girişler yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Ormanlık alanlara 1 kilometre mesafeye kadar (Özel mülkiyete konu arazilerde dahil) mangal, semaver, ateş vb. yakılması ile avcı ve çobanların ateş yakması yasaklanmıştır. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik artığı ot vb.) yakılması yasaklanmıştır. Kaymakamlıklarca meskun mahallelerde verilen izinler dışında, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu vb. her türlü yanıcı maddenin kullanımı yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol