Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Doğanbey Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 4 helikopter sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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