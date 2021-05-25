Aydın'da ormanlık alanda yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da ormanlık alanda yangın

Aydın'da ormanlık alanda yangın
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, tarım yapılan alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonrası söndürüldü.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, tarım yapılan alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Kuyuderesi mevkisinde çıktı. Tarım yapılan alanda başlayıp çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçrayan alevler rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Nazilli Orman işletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 10 arazöz ve 15 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. 


Aydın'da ormanlık alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE
İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE
Bir kent diken üstünde! Popülasyonu artan dev çekirgeler çiftçileri tedirgin ediyor
Bir kent diken üstünde! Popülasyonu artan dev çekirgeler çiftçileri tedirgin ediyor
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde...
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Murat Boz Ebru Gündeş Şevval Şahin
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı Josef De Souza Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da ormanlık alanda yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 23:56:32. #1.16#

title