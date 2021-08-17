Aydın'da ormanlık alanda mangal ateşi yakan 5 kişiye para cezası
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Aydın'da ormanlık alanda mangal ateşi yakan 5 kişiye para cezası

Aydın'da ormanlık alanda mangal ateşi yakan 5 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık ve otluk alanlarda mangal yapmak için ateş yakan 5 kişiye idari para cezası kesildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık ve otluk alanlarda mangal yapmak için ateş yakan 5 kişiye idari para cezası kesildi.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan orman yangınları dolayısıyla ateş yakmanın yasak olduğu alanlarda denetimlerini artırdı.

Ekipler, farklı noktalardaki otluk ve ormanlık alanlarda mangal yapmak için ateş yakan 5 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 427'şer lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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