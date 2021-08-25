Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tekeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Karpuzlu Belediyesine ait ekipler yangına müdahale etti.

Mahalle sakinleri de kazma ve küreklerle ekiplere destek verdi.

Havanın kararmasından dolayı ekiplerin sadece karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, dün bölgede yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına 4 helikopter ile havadan, karadan da arazözlerle müdahale edildiğini belirterek, yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördüğünü söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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