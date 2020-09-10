Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Çine ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
10.09.2020 23:51 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:10

Aydın'ın Çine ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alabayır mevkisinin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 11 arazöz, 2 su İkmal aracı, 2 belediye arazözü, 2 iş makinesi ve 55 işçiyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 23 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA

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