Aydın'da orman yangını
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Aydın'da orman yangını

Aydın'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Karacasu ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırırken, yangınla mücadele devam ediyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırırken, yangınla mücadele devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Karacasu ilçesinin Alemler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyüdü. Kısa sürede etkisini arttıran yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Son günlerde yaşanan orman yangınları sebebiyle teyakkuzda olan ekipler ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı. Rüzgar ile birlikte büyümeye başlayan orman yangını ile ilgili söndürme çalışmalarına başlandı. - AYDIN

Aydın'da orman yangını
Aydın'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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