Aydın'da orman yangını
Aydın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi Gökbel dağında orman yangını başladı.
01.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:10
Aydın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi Gökbel dağında orman yangını başladı.
Akçaova Mahallesi'ni tam karşıdan gören çamlık alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Havadan bir helikopter ile başlayan yangına karadan da arazöz ekipleri sevk edildi.
Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - AYDIN
Kaynak: İHA