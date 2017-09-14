Aydın'da Orman Yangını

Aydın'ın Buharkent ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.



Alınan bilgiye göre, Kızıldere Mahallesi'nin üst kısımlarında kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangına, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne ait üç arazöz, birer tanker ve ilk müdahale aracı, Buharkent Belediyesine ait birer arazöz ve kepçeyle müdahale edildi.



Alevler diğer alanlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.



Yangından 1 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.