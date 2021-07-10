Aydın'da ölümlü kazaya karışan kamyonet sürücüsü tutuklandı
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Aydın'da ölümlü kazaya karışan kamyonet sürücüsü tutuklandı

Aydın'da ölümlü kazaya karışan kamyonet sürücüsü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kayıplara karışan sürücünün bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, MOBESE kayıtlarının incelemesi sonucu zanlı K.K'yi Camızağılı Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Aydın yönüne ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet ile Adnan Menderes Bulvarı otogar kavşağında karşı yönden gelen Fırat Madran yönetimindeki 09 ADL 374 plakalı motosiklet sabaha karşı çarpışmıştı.

Kamyonet sürücüsü, aracıyla olay yerinden uzaklaşmıştı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Madran'ın hayatını kaybettiği belirlenmiş, motosikletteki Özgür Ocak ise ağır yaralanmıştı.

Aydın'da ölümlü kazaya karışan kamyonet sürücüsü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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