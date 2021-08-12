Aydın'da okuldan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına zanlı tutuklandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına zanlı tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki Atatürk İlkokulundan 7 kalorifer peteği, 2 klima ünitesi ve 4 güvenlik kamerasının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Okula yakın iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 zanlının kimlik bilgilerini tespit etti.
Evinde gözaltına alınan A.B, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İkametlerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol