Aydın'da okuldan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı
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Aydın'da okuldan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Aydın'da okuldan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına zanlı tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki Atatürk İlkokulundan 7 kalorifer peteği, 2 klima ünitesi ve 4 güvenlik kamerasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Okula yakın iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 zanlının kimlik bilgilerini tespit etti.

Evinde gözaltına alınan A.B, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İkametlerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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