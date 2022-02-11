Aydın'da okul servisleri denetlendi

AYDIN (İHA) - Aydın'da yarı yıl tatilinin bitmesi ile birlikte yoğun mesaiye başlayan okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi, sürücüler trafikteki davranışlar konusunda bilgilendirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlamasının ardından, okul servislerinin de yoğun mesaisi başladı. Bu kapsamda harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de, okul servislerine yönelik denetleme gerçekleştirdi. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla hafta boyunca devam eden denetimlerde okul önlerinde ve kontrol noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde okul servis araçları, tek tek durduruldu. Eksik evrak veya kurallara uymayan sürücülere gerekli işlemler yapılırken, servis şoförlerine de trafikteki davranışları ile bilgilendirme yapıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN