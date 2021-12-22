Aydın'da öğrencilere balık ekmek dağıtıldı

EFELER, AYDIN (İHA) - Çocuklara balığı sevdirmek ve faydaları hakkında bilinçlendirmek amacıyla Aydın'da ortaokul öğrencilerine balık ekmek dağıtıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum' programı kapsamında ortaokul öğrencilere balık ekmek dağıtıldı. Efeler İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere su ürünlerinin tüketilmesinin önemi ve faydaları hakkında bilgiler verildi. Bilgilendirmenin ardından okul bahçesine çıkan öğrencilere balık ekmek ve helva ikram edildi.

Okul bahçesinde hazırlanan stantta öğrencilere balık ekmek ikram eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, "Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde yeni neslin balıkla buluşmasını sağlamak ve sağlıklı beslenmeyi desteklemek amaçlı bu projeyi hayata geçirdik. Bugün 700 balık ekmeği öğrencilerimizle buluşturduk. Yarın da Koçarlı'da 500 kişilik, Bozdoğan'da bin kişilik dağıtım yapacağız. Çocuklarımıza öncelikle sınıflarda balık tüketimi ve faydaları ile ilgili bilgi verildi. Sonrasında bahçede ekmek arası beylik ve helva dağıtıldı. Amaç, çocuklara balığı sevdirmek, teşvik etmek, balık tüketimi konusunda farkındalık sağlamak balığın insan sağlığı açısından ne denli önemli bir gıda maddesi olduğu konusunda farkındalık sağlamak" dedi. - AYDIN