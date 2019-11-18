Aydın'da öğrencilere "ara tatil" etkinliği

18.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:22

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, ara tatil döneminde Bilim Akademisi ve Tasarım Beceri Atölyeleri Merkezinde çeşitli branşlardaki etkinliklere katılan öğrencileri ziyaret etti. İlk kez uygulanan ara tatilin başlamasıyla Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Bilim Akademisi ve Tasarım Beceri Atölyeleri Merkezinde el sanatları, robotik kodlama, tasarım atölyesi, ahşap atölyesinde eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Okumuş, öğrencilerle sohbet edip, derslerine katıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Okumuş, ara tatil döneminde öğrencilere yönelik 66 farklı etkinlik planladıklarını söyledi.

Etkinlikler arasından müze, ören yerleri, huzurevi ve gençlik merkezleri ziyaretleri olduğunu da aktaran Okumuş, "Sosyal sorumluluk projelerini de kapsayan etkinliklerimiz öğrencilerimiz için yoğun ders programı içerisinde verilen bir mola gibi nefes almalarını sağlayacak. Öğrencilerimizin, derslerine motive olarak yeni bir dinamizm ile okullarına dönmelerini diliyorum." dedi.

Kaynak: AA