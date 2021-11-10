Aydın'da öğrenci servisinden düşen hostes, hastanede öldü - Haberler
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Aydın'da öğrenci servisinden düşen hostes, hastanede öldü

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da öğrenci servisinden düşen hostes, hastanede öldü

Aydın'da görev yaptığı öğrenci servisi minibüsünden düşen hostes, kaldırıldığı hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

AYDIN (AA) - Aydın'da görev yaptığı öğrenci servisi minibüsünden düşen hostes, kaldırıldığı hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Mimar Sinan Mahallesi'nde Ü.Ç. yönetimindeki servis minibüsünde hostes olarak görev yapan Nilgün Ediz (37), 5 Kasım'da hareket halindeki minibüsten düştü.

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ediz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan sürücü Ü.Ç. yeniden gözaltına alındı.

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
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