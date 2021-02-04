Aydın'da ocak ayında kurallara uymayan 14 bin 322 sürücüye para cezası uygulandı

Aydın'da, geçen ay gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 14 bin 322 sürücüye 8 milyon 167 bin lira ceza uygulandığı bildirildi.

Aydın'da, geçen ay gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 14 bin 322 sürücüye 8 milyon 167 bin lira ceza uygulandığı bildirildi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ocak ayında 141 bin 56 aracı kontrol etti.

Ekipler, kuralları ihlal eden 14 bin 322 araç sürücüsüne 8 milyon 167 bin lira para cezası kesti.

Denetimlerde 1665 araç trafikten men edildi, 233 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Geçen ay kent geleninde 165 hasarlı, 158 yaralamalı ve 3 ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Açıklamada, "Trafik güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik alınan tüm tedbirler artırılarak aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun