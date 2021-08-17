Aydın'da nesli tehlike altındaki karakulak araç çarpması sonucu telef oldu
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Aydın'da nesli tehlike altındaki karakulak araç çarpması sonucu telef oldu

Aydın'da nesli tehlike altındaki karakulak araç çarpması sonucu telef oldu
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altındaki "karakulak" adıyla bilinen yabani kedi, kara yolunda bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Aydın'ın Çine ilçesinde, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altındaki "karakulak" adıyla bilinen yabani kedi, kara yolunda bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Aydın-Muğla kara yolu Çine ilçesi yakınlarında, bir yabani kedi ölüsü olduğunun bildirilmesi üzerine Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yolda bir aracın çarpması sonucu telef olduğu anlaşılan karakulak, incelenmek üzere milli parklar şube müdürlüğüne götürüldü.

Yetkililer, bu hayvanlar üzerine çalışma yürüten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı Biyolog Dr. Yasin İlemin ile yaptıkları görüşmenin ardından karakulaktan doku örnekleri alındı.

"Geçiş güzergahı, Muğla Kavaklıdere yangınının batısında yer alıyor"

Dr. İlemin, AA muhabirine, hayvanın yanan ormanlardan kaçtığını söyledi.

Bu hayvanların alışık olmadıkları başka noktalara kitlesel olarak hareket ederek yanmamış alanlarda düzensiz bir hareketlilik ve yoğunluk oluşturduğuna dikkati çeken İlimen, şöyle konuştu:

"Hele bu hareket esnasında insan eliyle müdahale edilmiş bir alandan geçerken ölüm riski daha da artıyor. Bu karakulak kara yolundan geçerken araç çarpması sonucu ölmüş. Geçiş güzergahı, Muğla Kavaklıdere yangınının batısında yer alıyor. Bu noktada, yangından kaçan birçok hayvan batıya yönelirken kara yollarını geçiyor. Normalde daha az olan araç çarpmaları, yangın etkisi ile oradaki yaban hayatı hareketliliğine bağlı daha çok oluyor. Bu bireyden doku örneği aldık. Aydın'dan Burdur'a kadar karakulak bireylerinden aldığımız genetik örnekler var. Bu örnekleri analiz ederek Anadolu'daki karakulakların genetik çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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Aydın'da nesli tehlike altındaki karakulak araç çarpması sonucu telef oldu - Haberler
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