Aydın'da Nesli Tehlike Altında Oklu Kirpi Görüntülendi

AYDIN'da, nesli tehlike altında bulunan oklu kirpi görüldü.

Bozdoğan ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan oklu kirpi, bir vatandaş tarafından otomobilinde seyir halindeyken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yolda görüntülenen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi, kısa süre sonra hızla bölgeden uzaklaştı.