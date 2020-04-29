Aydın'da Nefes Kredisi imzaları atıldı Aydın Ticaret Borsası toplantı salonunda banka ve Odaların temsilcilerinin katılımı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi projesinin imzaları atıldı.

Aydın Ticaret Borsası toplantı salonunda banka ve Odaların temsilcilerinin katılımı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi projesinin imzaları atıldı.

Düzenlenen imza töreni ile Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası ve Aydın Sanayi Odası üyeleri, 2020 yılında 6 ile 8 ay süre ile anapara ve faiz ödemesiz 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla Nefes Kredisi'nden yararlanabilecek.

Aydın Ticaret Borsası toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme ve imza töreninden konuşan Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, "Kovid-19 salgını nedeniyle üyelerimizin içinde bulunduğu finansal sorunların giderilmesine katkı sağlamak amacıyla TOBB, Katılımcı Banka ve KGF ile imzaladığı düşük faizli kredi kullandırmaya yönelik protokole oda olarak bizde katkı sağladık. Oda üyelerimiz üst limit 50 bin TL olmak üzere, 12 ay vadeli brüt faiz oranı aylık yüzde 0.625 yıllık yüzde 7.50, faiz oranlı kredi kullanabilecekler. Üyelerimizin giderek zorlaşan ekonomik koşular içerisinde üyelerimize düşük faizli bu kredinin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA