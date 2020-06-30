Aydın'da narkotik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda durdurulan araçta uyuşturucu madde bulunurken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda durdurulan araçta uyuşturucu madde bulunurken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden tespit ettikleri narkotik madde ticareti yapmak üzere kullanılan aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 550 gram sentetik uyuşturucu, 204 uyuşturucu hap ile 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan Ercan N, Serdar C. ve Deniz Ç. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden, Deniz Ç. ile Serdar C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ercan N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA