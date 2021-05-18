Aydın'da müzelerin önemine dikkat çekildi

Aydın'da müzelerin önemine dikkat çekildi Müzeler Günü'nde farkındalık etkinliği Her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Müze Günü kapsamında Aydın'da gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve motor tutkunları arkeoloji müzesini ziyaret ederek, müzede sergilenen eserleri inceledi.

Aydın'da müzelerin önemine dikkat çekildi

Müzeler Günü'nde farkındalık etkinliği

AYDIN - Her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Müze Günü kapsamında Aydın'da gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve motor tutkunları arkeoloji müzesini ziyaret ederek, müzede sergilenen eserleri inceledi.

Tarihi ve kültürü ile adeta açık hava müzesi olan Aydın'ın tanıtımı açısından da önemli olan etkinlikte motorcular ve öğrenciler Aydın Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte coşkulu anlar yaşanırken müzeyi gezen misafirler, Aydın genelindeki kazılardan çıkan eserleri inceleyerek Müze Müdürü Abdülbari Yıldız'dan bilgi aldı.

Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'ın tanıtılmasının ve daha çok vatandaşın da müzeler ve arkeolojik eserlerle buluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte anlamlı farkındalık oluşturuldu. STK'lar ile birlikte gerçekleştirilen organizasyonların toplumla buluşmak adına önemli olduğuna dikkat çeken Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer; "Bugün 18 Mayıs Müzeler Günü ve bugünün bize çok önemli bir fırsat sağladığını düşünüyorum. Çünkü Aydın, hep söylediğimiz gibi medeniyetler tarihi şehri. Aydın'ın Kalkolitik Dönemden tarih önce ve yazılı tarih döneminden Roma, Bizans ve Osmanlı tarihine kadar uzanan çok geniş yelpazede bir kültür mirası var. Bu mirasa sahip olmak önemli ama bu mirası göstermek, sunmak ve bu mirası topluma anlatabilecek organizasyonları üretmek en az o mirasa sahip olmak kadar önemli. Bu anlamda müzeler çok önemli ve kritik yerlerimiz. Aydın'da çok eşsiz müzelere sahibiz. Milet Müzemiz, Arkeoloji Müzemiz, Afrodisias Müzemiz gerçekten alanlarında dünyanın en başarılı müzeleri. Özellikle İl Arkeoloji Müzemiz 2014 yılın Avrupa'nın en iyi ikinci müzesi seçildi. Bu anlamda hem gurur kaynağımız hem de o sunumu gerçekleştirmek ve topluma değerlerimizi anlatmak noktasında son derece profesyonel örgütlerimiz. Bugünümüzü hem ülkemizde hem de uluslararası alanda müzelerimiz tanıtmak adına bir fırsat olarak değerlendirdik. Bu kapsamda da Ahmet Şerife Sanlı İlkokulu ve Anatolian Soldiers motor grubu arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Hem onlara müzemizi tanıtma fırsatı bulduk hem de onların oluşturduğu sinerji ile duyurum noktasında bir fırsata dönüştürdük. Müzelerimizle gurur duyuyoruz. Tüm Türk toplumunu, uluslararası camiasındaki turistlerimizi müzemizi ziyaret etmeye davet ediyoruz" dedi.

"İnisiyatif almış durumdayız"

Aydın'ın tanıtılması noktasında işbirliği içerisinde çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Tuncer; "Sivil toplum örgütlerinin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz tanıtım etkinlikleri anlamında bu bir ilk. Bunu arttıran br istatistikle ve sivil toplum dayanışması içerisinde etkinliklerle sürdürmeyi planlıyoruz. Çünkü topluma ulaşmanın yegane yolu aslında toplumla entegre etkinlikler üretmek. Bu konuda STK'lar ve basın mensuplarımızın da desteği çok önemli. Zaten sayın valimiz, yerel yönetimlerimiz, kaymakamlarımız bu konuda ciddi destek veriyorlar. Kültür ve turizm şehri olarak Aydın'a herkes elinden gelen desteği sağlamak adına hiçbir tereddüt göstermiyor. Bu bizim avantajımız ve bunu fırsata çevirmek noktasında bizler de inisiyatif almış durumdayız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser