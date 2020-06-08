Aydın'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
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Aydın'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Aydın'da mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Aydın'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
08.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:21

Aydın'da mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Köprülü Veysipaşa Mahallesinde Özay Zengin'e ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle küçük tüp patladı. Sesi duyan komşular, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Patlamayla birlikte evin bazı camları kırıldı, evde yangın çıktı.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.

Hafif yaralanan Zengin ise ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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