Aydın'da müstakil evde yangın paniği

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 304/1 Sokak üzerinde bulunan Ali Zabun'un yaşadığı müstakil evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını yoğun uğraşlar sonucu söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, Ali Zabun'un iş yerinde çalıştığı sırada yangının çıktığı öğrenildi.Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK