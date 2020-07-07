Aydın'da muhteşem gün batımı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gün batımında sahile gelen vatandaşlar eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gün batımında sahile gelen vatandaşlar eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden birisi olan Kuşadası, dünyaca ünlü plajlarıyla sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistleri ağırlarken, gün batımında ise sunduğu eşsiz manzara ile keyif veriyor. Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı bölgesinde, güneşin ufuk çizgisinde kayboluşu esnasında ortaya çıkan doğal kızıllık görenleri kendine hayran bırakıyor.

Gün batımında sahile gelen vatandaşlar cep telefonları ile gün batımını görüntülerken, plaja sandalyeleri ile gelen vatandaşlar ise 1 saatlik görsel şöleni sevdikleri ile beraber izleme şansı buluyor. - AYDIN

Kaynak: İHA