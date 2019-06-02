Aydın'da muhtarlık seçimleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı iki mahallede yenilenmesine karar verilen muhtarlık seçimleri sonuçlandı.

YSK'nin 31 Mart'taki Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerini iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği Derebaşı Mahallesi'nde 2, Bozyurt Mahallesi'nde ise 5 sandıkta oy kullanıldı.

Derebaşı Mahallesi'nde adaylardan Mesut Tunçel 184, Mehmet Yetim ise 168 oy aldı.

Bozyurt Mahallesi'nde bin 229 kişi sandık başına gitti. Muhtar adaylarından Mehmet Güler 728, Ali Eşsiz ise 478 oy aldı. Kullanılan 23 oy geçersiz sayıldı.

Kaynak: AA