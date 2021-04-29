Aydın'da muafiyet kuyruğu
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Aydın'da muafiyet kuyruğu

Aydın'da muafiyet kuyruğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde 18 günlük kısıtlama kapsamına girmemek için izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, polis merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 18 günlük kısıtlama kapsamına girmemek için izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, polis merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte yurt genelinde Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle tam kapanma uygulanacak. Alınan kararlar kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma süreci öncesinde de sokağa çıkma muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, polis merkezlerine akın etti.

Polis merkezlerinde ekipler tarafından sosyal mesafe ve maske kontrolü sık sık yapılırken, muafiyet başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar da karakol önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun kuyrukların oluşmasını engellemek ve vatandaşların işlemlerini hızlandırmak adına karakollarda personel sayıları artırılsa da, sokağa çıkma muafiyeti için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar polis merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri de sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu. - AYDIN

Aydın'da muafiyet kuyruğu
Aydın'da muafiyet kuyruğu
Aydın'da muafiyet kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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