Aydın'da Motosikletler Denetlendi

İl genelinde yapılan motosikletlere yönelik yapılan trafik denetimlerinde 99 bin 892 lira para cezası kesildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kurallara uymayan motosikletlilere yönelik belirlenen yerlerde uygulama yaptı.



Uygulamada, 2 bin 18 motosiklet kontrol edildi. Bunlardan 20'si çalıntı çıkarken, standartlara uymadığı belirlenen 113 motosiklet de trafikten men edildi.



Denetimlerde toplamda 99 bin 892 lira para cezası uygulandı.