Aydın'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
14.07.2020 01:39 | Son Güncelleme: 14.07.2020 02:00
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mertcan Öztürk (17) ve Osman Deniz (17) yönetimindeki plakaları belirlenemeyen motosikletler Eskiçine Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çine Devlet Hastanesine kaldırılan sürücüler ilk tedavinin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Öztürk ve Deniz'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA