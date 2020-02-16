Aydın'da motosikletiyle ağaca çarpan üniversite öğrencisi öldü

16.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:28

Kuşadası ilçesinde kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Ali Rıza Gökkaya (23) yönetimindeki 35 AT 2797 plakalı motosiklet, Hüseyin Can Bulvarı'nda virajı alamayarak kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Erkan Çelebi (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Rıza Gökkaya hayatını kaybetti. Erkan Çelebi'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Gökkaya ve Çelebi'nin, motosiklet grubuyla, Aydın'dan Kuşadası'na gezmeye geldikleri öğrenildi.

Kaynak: AA