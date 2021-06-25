Aydın'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet çarpması sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet çarpması sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı.
Celalettin Kocamaz yönetimindeki 09 C 1643 plakalı motosiklet, Andan Menderes Bulvarında yürüyen Mert Kuyucu'ya çarptı.
Kazada yaralan Kuyucu Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mert Kuyucu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı