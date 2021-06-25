Aydın'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
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Aydın'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Aydın'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet çarpması sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet çarpması sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı.

Celalettin Kocamaz yönetimindeki 09 C 1643 plakalı motosiklet, Andan Menderes Bulvarında yürüyen Mert Kuyucu'ya çarptı.

Kazada yaralan Kuyucu Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mert Kuyucu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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