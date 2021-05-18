Aydın'da motosiklet tutkunları müzelerin tanıtımı için sürüş yaptı
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Aydın'da motosiklet tutkunları müzelerin tanıtımı için sürüş yaptı

Aydın'da motosiklet tutkunları müzelerin tanıtımı için sürüş yaptı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'da motosiklet grubu üyeleri, Müzeler Haftası dolayısıyla Aydın Arkeoloji Müzesinden Afrodisyas Müzesine sürüş gerçekleştirdi.

Aydın'da motosiklet grubu üyeleri, Müzeler Haftası dolayısıyla Aydın Arkeoloji Müzesinden Afrodisyas Müzesine sürüş gerçekleştirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Anatolian Soldiers MC Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte motosiklet tutkunları, Aydın Arkeoloji Müzesini gezdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, müzelerin daha çok tanıtılması ve öneminin anlaşılması amacıyla böyle bir etkinlikte bir araya geldiklerini söyledi.

Aydın'ın müzeler açısından zengin bir kent olduğuna dikkati çeken Tuncer, "Motosiklet kulübü üyelerine müzeyi tanıttık ve onların yarattığı sinerjiyle, buralardaki güzelliği duyurma noktasında bir fırsata dönüştürdük. Yerli ve yabancı turistleri ilimizi ve müzelerimizi ziyaret etmeleri için davet ediyoruz." dedi.

Motosiklet kulübü adına açıklama yapan Abdullah Sarıoğlu da etkinlikte yer aldıkları ve kentin müzelerini tanıtacakları için mutlu olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından 50 motosikletli, Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Müzesi'ne gitti.

Aydın'da motosiklet tutkunları müzelerin tanıtımı için sürüş yaptı
Aydın'da motosiklet tutkunları müzelerin tanıtımı için sürüş yaptı
Aydın'da motosiklet tutkunları müzelerin tanıtımı için sürüş yaptı
Aydın'da motosiklet tutkunları müzelerin tanıtımı için sürüş yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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