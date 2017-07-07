Aydın'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Mahir Oğuz Sarıoğlan'ın (20) kullandığı 35 ZUZ 25 plakalı motosiklet, Hüseyin Can ve Yüksel Yalova caddelerinin kesiştiği noktada önce refüje ardından ağaca çarptı.



Çarpmanın etkisiyle sürücü ile motosikletteki Anıl Özbek (20) yola savruldu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sarıoğlan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesine kaldırılan Özbek ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Sarıoğlan ve Özbek'in gezmek amacıyla İzmir'in Ödemiş ilçesinden Kuşadası'na geldiği belirtildi.