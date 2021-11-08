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Aydın'da motosiklet kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın motosiklet sürücüsü yaralandı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Vali Konağı Bulvarı üzerinde saat 10.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 HZ 739 plakalı motor sürücü A.T., 1983 Sokak üzerinden Vali Konağı Bulvarı'na dönüş yaptığı esnada bir anda motorun hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetin kaybolmasıyla birlikte genç kadın, motorun kayması sonucu yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan genç kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Aydın'da motosiklet kazası: 1 yaralı

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