Aydın'da motosiklet ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın'da motosiklet ile TIR çarpıştı: 2 yaralı

20.02.2021 22:04 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:08
Aydın'da motosiklet ile TIR çarpıştı: 2 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, TIR ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, TIR ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi'nde, iki sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Burak Avlaya'nın (21) kullandığı 09 ADP 354 plakalı motosiklet, 34 Sokak'tan Sümer Mahallesi yönüne seyir halindeyken, 379 Sokak'tan Yeni Sanayi yönüne giden L.B. yönetimindeki 55 ADD 307 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki Özgür Kartal Çolak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. TIR sürücüsü L.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 


Aydın'da motosiklet ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
Aydın'da motosiklet ile TIR çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart İzmir Yangın İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da motosiklet ile TIR çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 22:15:15. #1.15#
title