Aydın'da motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı

04.11.2019 12:36

Aydın'da motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ayda Kemer, Zafer ve Güzelhisar Mahallelerinde çalınan 8 motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerin Y.T ve B.Y olduğunu tespit eden ekipler, iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada çalınan 2 motosiklet ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA