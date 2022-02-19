Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosiklet çaldığı ileri sürülen bir zanlı tutuklandı.

İNCİRLİOVA, AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosiklet çaldığı ileri sürülen bir zanlı tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlığı şikayetleri üzerine ilçede çalışma başlattı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Batmaz Caddesi'nde park halindeki motosikletin çalındığı yönündeki şikayetin ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.D. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık suçundan sabıkası bulunan M.D, aynı gün, Kurtuluş Mahallesi Tire Caddesi'nde çaldığı motosikletle seyir halindeyken, polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title