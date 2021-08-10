Aydın'da motosiklet devrildi: 2 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çine'den Aydın yönüne gitmekte olan Muhammet Karademir yönetimindeki 09 C 2845 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve eşi Saniye Karademir yaralandı.
Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı