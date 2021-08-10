Aydın'da motosiklet devrildi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Aydın'da motosiklet devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çine'den Aydın yönüne gitmekte olan Muhammet Karademir yönetimindeki 09 C 2845 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve eşi Saniye Karademir yaralandı.

Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

267 yangın kontrol altına alındı, 2 şehirde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
267 yangın kontrol altına alındı, 2 şehirde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor.'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor."
Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yonca Evcimik Yılmaz Erdoğan Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Merve Çoban Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da motosiklet devrildi: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 18:39:36. #1.15#

title