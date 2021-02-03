Aydın'da motosiklet çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde Mustafa Karabulut'a ait park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından motosikleti çalanın birçok suçtan kaydı bulunan A.K. (22) olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan A.K, işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol