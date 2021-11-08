Aydın'da motorlu testere ile ayak bileğinden yaralanan 89 yaşındaki çiftçi öldü

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde motorlu testere ile ağaç kestiği esnada ayak bileğinden yaralanan 89 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.

Kuyucular Mahallesi'nde kendisine ait incir ve zeytin bahçesinde çalışan Mustafa Kurnaz'a telefonla ulaşamayan yakınları, araziye gitti.

Kurnaz'ın hareketsiz yattığını gören akrabaları, durumu polise bildirdi. Sağlık ekiplerince, Kurnaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayak bileğinde kesik olan Kurnaz'ın kullandığı motorlu testerenin elinden kayıp kendisini yaraladığı ve kan kaybından yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Kurnaz'ın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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