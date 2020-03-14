SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Aydın'da miting gibi açılış - Ekonomi
Türkiye, Efeler, Aydın, Ekonomi

Aydın'da miting gibi açılış

Aydın'da 41 yıl önce küçük bir işletme olarak faaliyetine başlayan ve bugün ülke geneline yayılan Tuğba Kuruyemiş Türkiye'deki 86. Aydın Efeler'de ise 4. mağazasını törenle açtı.

14.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:00
Aydın'da miting gibi açılış

Aydın'da 41 yıl önce küçük bir işletme olarak faaliyetine başlayan ve bugün ülke geneline yayılan Tuğba Kuruyemiş Türkiye'deki 86. Aydın Efeler'de ise 4. mağazasını törenle açtı. Yüzlerce kişinin katıldığı açılış töreninde vatandaşlar bağışıklık sistemini geliştiren ürün reyonuna akın etti. Yaklaşık 650 çeşit ürünün satışa sunulduğu mağazanın açılışında özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren ürünler yoğun ilgi gördü. İki saat içinde tonlarca ürün indirimli olarak satılırken, firma yetkilileri de ilgilerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.


Mağazanın açılışı için düzenlenen törene Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, işadamları, firmanın çeşitli birimlerde görev yapan müdürleri ve yüzlerce mahalle sakini katıldı.


Mağazanın açılışında konuşan Tuğba Kuruyemiş İş Geliştirme ve Eğitim Sorumlusu Nevzat Atmaca, Tuğba Kuruyemiş olarak her geçen gün büyüyüp gelişirken hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sağlama gayretlerinin devam ettiğini belirterek "Güler yüzlü hizmet anlayışı ile 41 yıldır hizmet veren firmamız Tuğba Kuruyemiş, 2020'ye hızlı başladı. En son İstanbul Kadıköy ve Muğla Milas'a açtığımız şubelerden sonra şimdi firmamızın doğum yeri olan Aydın Efeler'de 4'üncü mağazamızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek bundan sonra Aydın Mimarsinan Mahallesi'ne de daha yakından hizmet vereceklerini söyledi.


Yöresel halk oyunları gösterileri ile başlayan açılış töreninde yapılan konuşmaların ardından mağazanın kurdelesi, firmanın bu günlere ulaşmasında büyük emeği olan firma çalışanları ve şube müdürleri tarafından kesildi.


Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, tamamı kendi imalatları olan yüzde 100 doğal ürünleri ile müşterilerine güler yüzlü hizmeti ilke edindiklerini belirterek "650 çeşit ürün yelpazemiz ile Aydın'da 35 bin metre karelik alanda ürünlerimizi üretip, tazecik tüm mağazalarımızda sunmaktayız. Kuruyemişten kahveye, incirden baharata kadar birçok ürünümüzün yanında hediyelik olarak da ürünlerimiz mevcut. Müşteri ve çalışanları ile burada 86'ıncı mağazamızı açmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz" diyerek ülkeye ekonomik değer katmanın ve istihdam oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Ekonomi
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Ekonomi
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Ekonomi
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için önerdiği formülü çürüttü Ekonomi
Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için önerdiği formülü çürüttü
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak? Ekonomi
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak?
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Koronavirüsün tedavisinde dev adım! Aşı yapımına bir adım daha yaklaştık
Koronavirüsün tedavisinde dev adım! Aşı yapımına bir adım daha yaklaştık
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı
Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Ece Erken Cem Yılmaz
Spor Metin Oktay Hikmet Karaman Mustafa Cengiz Göksel Gümüşdağ Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Mart Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Aydın'da miting gibi açılış - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 13:22:42. #1.14#