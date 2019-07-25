Aydın'da minibüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, minibüsle tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkan Çine'nin (35) kullandığı 09 R 7939 plakalı minibüs, Aydın-Denizli kara yolu Kızıldere Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak, karşı şeritteki Mehmet Tekin'in (42) kullandığı 07 NNN 93 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Özkan Çine ile kızı Elanur Çine (11) yaralandı.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Elanur Çine, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Özkan Çine'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA