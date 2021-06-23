Aydın'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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Aydın'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Aydın'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Köşk ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Abdullah S. (18) idaresindeki plakasız motosiklet ile İlhami S'nin (50) kullandığı 09 DJ 197 plakalı minibüs, Mezeköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki Yusuf G. (18) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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