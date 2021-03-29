Aydın'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Aydın'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel
Aydın'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Recep Kahya'nın (44) kullandığı 09 ABS 722 plakalı minibüs, Kuyucak-Karacasu kara yolu Karapınar mevkisinde Hüseyin Kötelioğlu (57) idaresindeki 09 F 9149 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki Hakan Gür (43) ve Ali Kötelioğlu (53) yaralandı.

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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