Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi köpeğe tecavüz ederken yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan mide bulandıran olayın polis ekiplerine bildirilmesi sonrasında gözaltına alınan sapık, 1033 lira idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan mide bulandıran olay gündeme bomba gibi düştü. A.D. isimli sapık sokağın ortasında bir köpeğe tecavüz ederken yakalanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

KÖPEĞE TECAVÜZE 1033 LİRA CEZA

Ekipler tarafından gözaltına alınan A.D. 1033 lira idari para cezası kesilerek serbest bırakılırken, zavallı köpek ise polis ekipleri tarafından barınağa teslim edilerek koruma altına alındı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

A.D. isimli sapığın serbest bırakılması sosyal medyada büyük tepki çekerken, yaşanan olay hayvan hakları derneklerini de ayağa kaldırdı.