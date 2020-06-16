Aydın'da mezarlıkta çeşme muslukları çalındı
Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kemer Mezarlığı'nda, çeşme musluklarının çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
16.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:46
Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kemer Mezarlığı'nda, çeşme musluklarının çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Efeler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kemer Mezarlığı'ndaki 20 çeşmedeki musluklar çalındı.
Belediyenin durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Atay, olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, sorumluların yakalanmasını istediklerini bildirdi.
Kaynak: AA